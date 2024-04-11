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11 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:43

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye mesaj

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Fatih Terim&#039;den Fenerbahçe&#039;ye mesaj

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek üzere Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarıyla buluştu.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede; tecrübeli teknik Fatih Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLEDİ

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi. Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PFDK CEZALARI AÇIKLADI

öte yandan PFDK, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının birinci dakikasında sahayı terk eden Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye mesaj - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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