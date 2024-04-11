Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye mesaj

11 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:43

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek üzere Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarıyla buluştu.

Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede; tecrübeli teknik Fatih Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLEDİ

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi. Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PFDK CEZALARI AÇIKLADI

öte yandan PFDK, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçının birinci dakikasında sahayı terk eden Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı. PFDK, Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.