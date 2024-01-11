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    • 11 Ocak 2024 02:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 02:43

    Fatih Terim'e Olympiakos freni! Yunanistan'daki ilk derbisinde istediği sonucu alamadı

    Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Fatih Terim&#039;e Olympiakos freni! Yunanistan&#039;daki ilk derbisinde istediği sonucu alamadı
    Fatih Terim, Yunanistan

    Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim ilk maçında PAS Giannina'yı 2-0, ikinci karşılaşmasında ise Panaitolikos'u 2-1 mağlup elde etse de ilk derbisinde başarılı olamadı. Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

    Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

    MAÇ BERABERE BİTTİ

    Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    Fatih Terim'e Olympiakos freni! Yunanistan'daki ilk derbisinde istediği sonucu alamadı

    Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

    YUNAN BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

    Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı. Yunan basını ise Fatih Terim'i öve öve bitirememişti.

     

     

     

    Haberler>Spor>Fatih Terim'e Olympiakos freni! Yunanistan'daki ilk derbisinde istediği sonucu alamadı
    Fatih Terimyunanistan
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