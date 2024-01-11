Fatih Terim'e Olympiakos freni! Yunanistan'daki ilk derbisinde istediği sonucu alamadı

11 Ocak 2024 02:43 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 02:43

Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim ilk maçında PAS Giannina'yı 2-0, ikinci karşılaşmasında ise Panaitolikos'u 2-1 mağlup elde etse de ilk derbisinde başarılı olamadı. Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadelede Olympiakos, 45. dakikada Sotirios Alexandropoulos'un golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Panathinaikos, bu gole 65. dakikada Fotis Ioannidis ile cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

YUNAN BASINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Fatih Terim yönetiminde üçüncü maçına çıkan Panathinaikos, ligde oynadığı iki karşılaşmadan galip ayrılmıştı. Yunan basını ise Fatih Terim'i öve öve bitirememişti.