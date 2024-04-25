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25 Nisan 2024 23:08 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:10

Fenerbahçe 27 yaşındaki Belçikalı Allemand ile anlaştı

Fenerbahçe Alagöz Holding, WNBA'in köklü ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı gard Julie Allemand ile anlaştı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe 27 yaşındaki Belçikalı Allemand ile anlaştı

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı gard Julie Allemand ile anlaşmaya vardı.

MEESSEMAN İLE ALLEMAND TAKRAR BULUŞTU

Haberde aynı zamandır 7 sezondur Fransız ekibi ASVEL'de de forma giyen Allemand'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği ve Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Emma Meesseman ile yeniden buluşacağı kaydedildi.

Fenerbahçe 27 yaşındaki Belçikalı oyuncuyla anlaştı - 1. Resim

JULİE ALLEMAND'IN PERFORMANSI

Julie Allemand, geçtiğimiz sezon ASVEL formasıyla 10.3 sayı, 4.1 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Kaynak: TGRT Haber
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