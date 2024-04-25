Fenerbahçe 27 yaşındaki Belçikalı Allemand ile anlaştı

25 Nisan 2024 23:08 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:10

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen 27 yaşındaki Belçikalı gard Julie Allemand ile anlaşmaya vardı.

MEESSEMAN İLE ALLEMAND TAKRAR BULUŞTU

Haberde aynı zamandır 7 sezondur Fransız ekibi ASVEL'de de forma giyen Allemand'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği ve Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Emma Meesseman ile yeniden buluşacağı kaydedildi.

JULİE ALLEMAND'IN PERFORMANSI

Julie Allemand, geçtiğimiz sezon ASVEL formasıyla 10.3 sayı, 4.1 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.