Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü...

04 Nisan 2024 03:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 03:04

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Ülker Stadyumu’nun zeminindeki ‘Adil Rekabet’ yazısı dikkat çekti. Zeminin bir tarafına ‘Adil Rekabet’, diğer yarısına ise Adil Rekabet’in İngilizce karşılığı olan ‘Fair Competition’ yazısı yazıldı.

TFF'yi eleştirmek için stat çimlerine Türkçe ve İngilizce "Adil Rekabet" yazan Fenerbahçe yönetimi maç başında bu yazıyı kaldırmayı planladı fakat kararından son anda vazgeçti.

MİLYONLAR GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin yaptığı bu hamle taraftarından büyük destek görürken, stadyumun çimleri mücadelenin önüne geçti.

‘SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ’ PANKARTI AÇILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor maçı öncesi takımlarına büyük destekte bulundu. Taraftarlar, Maraton tribünde son yaşanan olaylardan dolayı takımlarına desteklerini göstermek için ‘Sizinle Gurur Duyuyoruz’ pankartı açtı.