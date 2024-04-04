Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü...
04 Nisan 2024 03:03 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 03:04

Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü...

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce "Adil Rekabet" yazılmıştı. Adana Demirspor maçına kadar silinmesi beklenen yazının kaldırılmamasına karar verildi ve milyonların izlediği anlarda o yazı mücadeleye damga vurdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Ülker Stadyumu’nun zeminindeki ‘Adil Rekabet’ yazısı dikkat çekti. Zeminin bir tarafına ‘Adil Rekabet’, diğer yarısına ise Adil Rekabet’in İngilizce karşılığı olan ‘Fair Competition’ yazısı yazıldı.

TFF'yi eleştirmek için stat çimlerine Türkçe ve İngilizce "Adil Rekabet" yazan Fenerbahçe yönetimi maç başında bu yazıyı kaldırmayı planladı fakat kararından son anda vazgeçti.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü... - 1. Resim

MİLYONLAR GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin yaptığı bu hamle taraftarından büyük destek görürken, stadyumun çimleri mücadelenin önüne geçti.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü... - 2. Resim

‘SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ’ PANKARTI AÇILDI

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor maçı öncesi takımlarına büyük destekte bulundu. Taraftarlar, Maraton tribünde son yaşanan olaylardan dolayı takımlarına desteklerini göstermek için ‘Sizinle Gurur Duyuyoruz’ pankartı açtı.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçına çimler damga vurdu! Milyonlar gördü... - 3. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
Ankara'daki yangın 10. saatinde havadan görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...