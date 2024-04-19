Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

19 Nisan 2024 01:32 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 01:41

Fenerbahçe, Avrupa’nın üç numaralı Futbol organizasyonu olan Konferans Ligi’nde Olympiakos takımıyla karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadelede 3-2 üstünlük sağlayan Olympiakos yarı finale yükselen taraf oldu. Türkiye, ülke puanı sıralamasında Belçika, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya gibi ülkelerle rekabet ediyor.

Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

İşte UEFA ülke puanında güncel durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE 104.428

2- İSPANYA 88.739

3- İTALYA 88.426

4- ALMANYA 84.909

5- FRANSA 66.664

6- HOLLANDA 61.300

7 - PORTEKİZ 56.482

8- BELÇİKA 48.400

9 - TÜRKİYE 38.600

10- ÇEKYA 36.050