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20 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 19:27

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka'a karşısında farka gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 33 sayı farkla 110-77 yendi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
Fenerbahçe Beko Darüşşafaka&#039;a karşısında farka gitti

Türkiye Basketbol Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko bu maçla 23. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Lassa ise 16. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka'a karşısında farka gitti - 1. Resim

MAÇTAN BİLGİLER

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Noua 11, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen, Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Hayes 19, Biberovic 5, Pierre 2, Dorsey 14

Darüşşafaka Lassa: Andrae 10, Woodard 5, Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Pandi 16, Eren Has

  1. Periyot: 35-20

Devre: 57-45

  1. Periyot: 84-58

Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
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