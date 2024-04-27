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27 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 10:26

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları maçla 359. kez karşı karşıya gelecek.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, Anadolu Ajansı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11&#039;leri

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda virajı geçmek isterken Beşiktaş ise kötü gidişata dur demek isteyerek derbide moral arayacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK VİRAJ

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine lider Galatasaray'ın Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle zirvenin 7 puan gerisinde başlayacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr, Anadolu Ajansı
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