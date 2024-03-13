Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkacak! Son hazırlıklar tamamlandı 

13 Mart 2024 23:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 23:47

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle yarın yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı.

İsmail Kartal'ın yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleşti ve ısınma egzersizleriyle başladı.

Antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü ve Joshua King katılmazken, ağrıları sebebiyle takımdan ayrı kalan ve antrenman öncesinde MR çektiren Leonardo Bonucci, ekip çalışmalarına geri döndü. Sakatlığını geride bırakan Rodrigo Becao, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

TAKTİK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Basına kapalı bölümde, takımın koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktik odaklı çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, bu antrenmanın ardından kampa girerek yarınki karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.