Fenerbahçe Göksel Çelik Avrupa şampiyonu oldu

28 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 15:24

İtalya’nın ev sahipliğinde yapılan EuroCup 1 finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupa öncesi karşılaştığı Bidaideak Bilbao BSR takımını 78-75'le geçerek Avrupa Şampiyonu oldu.

AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ KUPA!

EuroCup 1'i kazanan Fenerbahçe Göksel Çelik, 2018-2019 IWBF Euroleague III ve 2022-2023 EuroCup 2 şampiyonluklarıyla beraber Avrupa’da üçüncü kupasını kazanmış oldu.

Geçtiğimiz sezonu Avrupa Şampiyonluğuyla tamamlamasının ardından EuroCup1’de mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, 25-28 Nisan’da İtalya’da düzenlenen EuroCup1 Finalleri’nde B Grubunda Almanya’dan Köln 99ers, İtalya’dan Santo Stefano ve İspanya’dan Bidaideak Bilbao ile karşılaştı. İlk maçında Köln 99ers takımını 66-52’yle geçen temsilcimiz, ikinci maçında Bidaideak Bilbao BSR’ye 63-69 mağlup oldu. Üçüncü maçında Santo Stefano KOS Group’u 81-72 mağlup eden Fenerbahçe Göksel Çelik, adını yarı finale yazdırmış, bu etaptaysa Gran Canaria’yı 96-75 yenerek finale yükselmişti.