Fenerbahçe için Jose Mourinho iddiası! Futbola döneceği tarihi açıkladı

24 Mart 2024 21:18 - Güncelleme : 24 Mart 2024 21:22

Roma'da görevine son verilen Portekizli deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, 16 Ocak 2024'ten beri boşta bulunuyor. 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun gelecek adresi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak sezon sonu şampiyon olunamaması durumunda teknik direktör değişikliğine gidileceği ifade edildi. Bu senaryonun yaşanması durumunda Fenerbahçe için Jose Mourinho'nun güçlü bir aday olduğu iddia edildi.

"HER YERDE ÇALIŞABİLİRİM"

Çıkan iddialar üzerine konuşan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, "Şu an boştayım ama tekrar çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde çalışabilirim." dedi.