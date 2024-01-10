Fenerbahçe Konyaspor'u 'yedi' bitirdi! Maç sonucu: Fenerbahçe 7-1 Konysapor

10 Ocak 2024 20:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:18

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, ertelenen 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertiler 7-1 kazandı.

Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (3), Szymanski, Mert Müldür, Michy Batshuayi ve Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine) kaydetti. Konyaspor'da Guillerme 90. dakikada ağları havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Fenerbahçe puanını 50 yaptı. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

7. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dzeko dokundu. Bosna Hersekli oyuncu Adil Demirbağ'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Kadir Sağlam pozisyonu tekrar izleyip penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltıda topun başına geçen Dzeko, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

1 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan (10) ve penaltı golü atan (7) takım Fenerbahçe. (OPTA)

17. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında soldan atağa katılan Joshua King çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor kalecisi Deniz Ertaş'ın uzaklaştırmak istediği topu İrfan Can Kahveci kafayla savunmanın arkasına boş pozisyondaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

40. dakikada taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, topu Szymanski'yle buluşturdu. Sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen bu futbolcu, kale sahasına hareketlenen Dzeko'yu gördü. Golcü futbolcu ağları havalandırarak hat-trick yaptı: 3-0.

42. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Szymanski'nin uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Mert Müldür, ceza sahasına girer girmez kalecinin sağından topu ağlara yolladı: 4-0.

44. dakikada fark 5'e çıktı. Ferdi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski, King'le verkaç yaparak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu sert bir şutla farkı 5'e çıkaran isim oldu: 5-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe, Şubat 2009'daki Hacettepespor maçından sonra ilk defa bir Süper Lig maçının ilk yarısında 5 gol attı. (Opta)

Fenerbahçe'de Batshuayi ve Umut Nayir, ikinci yarının başında Dzeko ve Szymanski'nin yerine oyuna dahil oldu.

63' Michy Batshuayi, farkı 6'ya çıkaran isim oldu.

71' Serdar Aziz sarı kart gördü.

83' Konyasporlu Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine attığı golle skor 7-0 oldu.