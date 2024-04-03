03 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:04
Fenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Bu maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Jayden Oosterwolde, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.
PFDK MAÇTAN ÖNCE 2 OYUNCUNUN CEZASINI DURDURDU
PFDK'den yapılan açıklamada ceza aldığı açıklanan Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat hakkındaki kararların durdurulduğu belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber