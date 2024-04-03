Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Fenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü
03 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:04

Fenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Bu maçta sarı kart gören Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski, Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Jayden Oosterwolde, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü - 1. Resim

PFDK MAÇTAN ÖNCE 2 OYUNCUNUN CEZASINI DURDURDU

PFDK'den yapılan açıklamada ceza aldığı açıklanan Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat hakkındaki kararların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: TGRT Haber
CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldiMerkez Bankası'dan doların gerilemesiyle uzun zaman sonra hamle geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...