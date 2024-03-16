Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray harekete geçti! Union SG’nin oyuncusunu istiyor...

16 Mart 2024 08:30 - Güncelleme : 16 Mart 2024 08:32

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin Fenerbahçe-Union SG maçında Belçika ekibinden 10 numara Cameron Puertas'ı izlediği ortaya çıktı.

İspanyol futbolcuyu Kadıköy'deki maçta yakından takip eden scout ekibinin teknik heyet ve yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.

SEZON SONU KARAR VERİLECEK

Yıldız oyuncu ile ilgili olumlu rapor gelmesi halinde de sezon sonu için Puertas için harekete geçileceği de gelen haberler arasında.

Bu sezon Belçika kulübüyle 44 maça çıkan İspanyol yıldız 8 gol, 19 asistlik performans sergiledi. Puertas'ın takımıyla olan kontratı 2025 yılında sona erecek. Ancak Belçika ekibi sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma hakkına sahip.

Yıldız futbolcu da Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiği yönünde çıkan haberleri doğrulamıştı.

8 GOL, 19 ASİST

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Puertas bu sezon 44 resmi maçta oynayarak 8 gol ve 19 asist kaydetti.

CAMERON PUERTAS KİMDİR?

Cameron Puertas, 18 Ağustos 1998'de İsviçre'nin Lozan kentinde dünyaya geldi. Futbola Forward altyapısında başladı.

2016 yazında bedelsiz olarak Team Vaud U21'e transfer oldu ve 2 yıl sonra ise Lausanne-Sport'a imza attı.

Ocak 2022'de 1.16 milyon Euro bonservis bedeliyle Union Saint-Gilloise'nin yolunu tuttu.

Belçika ekibiyle 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...