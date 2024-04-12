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12 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:26

Fenerbahçe Olympiakos'a yenildi! Pay-off'taki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de normal sezonun son maçında Olympiakos'a 84-81 yenildi. Sarı lacivertliler play-off'ta Monaco ile eşleşti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Olympiakos&#039;a yenildi! Pay-off&#039;taki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip uzatmaya giden karşılaşmada parkeden 84-81 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Olympiakos'a yenildi! Pay-off'taki rakibi belli oldu - 1. Resim

RAKİP MONACO

Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.

Kaynak: TGRT Haber
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