12 Nisan 2024 23:21 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:26
Fenerbahçe Olympiakos'a yenildi! Pay-off'taki rakibi belli oldu
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de normal sezonun son maçında Olympiakos'a 84-81 yenildi. Sarı lacivertliler play-off'ta Monaco ile eşleşti.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
THY EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip uzatmaya giden karşılaşmada parkeden 84-81 mağlup ayrıldı.
RAKİP MONACO
Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-Off'ta AS Monaco ile eşleşti.
Kaynak: TGRT Haber