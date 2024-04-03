Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Adana Demirspor engelini 4 golle aştı

03 Nisan 2024 22:30 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:03

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Ülker Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 17. dakikada Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Adana Demirspor’un gollerini ise İrfan Can Eğribayat’ın hatasında 25. dakikada Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi attı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 82 yaptı ve 84 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA 2 OYUCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

64. dakikada Jayden Oosterwolde, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

PFDK MAÇTAN ÖNCE 2 OYUNCUNUN CEZASINI DURDURDU

PFDK'den yapılan açıklamada ceza aldığı açıklanan Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat hakkındaki kararların durdurulduğu belirtildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı maç başladı.

2' Dusan Tadic'in sol kanattan arka direğe çevirdiği top herkesi aştı. Adana Demirspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

3'Fenerbahçe, Szyamanski ile direğe takıldı. Zajc'ın pasıyla karşı karşıya kalan Szymanski'nin şutu üst direkten oyun alanına döndü.

5' Fenerbahçe yine etkili geldi. Dzeko'nun pasında topla buluşan Szymanski vuruşunu yaptı. Top kaleciden döndü. Dönen topa Tadic vurdu ama meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

13' Fenerbahçe, Alexander Djiku ile golü buldu. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

17' Fenerbahçe köşe vuruşunda Djiku'nun attığı golle 1-0 öne geçti

25' İrfan Can pas hatası yaptı ve Balotelli ceza sahası içinde yakaladığı topta golü attı.

30' Mario Balotelli, kaleye uzak bir noktadan kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye gönderdi. Savunmadan seken top kornere gitti.

36' Fenerbahçe bu kez Edin Dzeko'nun şutunda direğe takıldı. Dönen topa İrfan Can hareketlendi ama istediği vuruşu yapamadı.

45' İlk yarı Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 1-1 bereberliği ile sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

51' Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti.

55' Fenerbahçe'de Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sebastian Szymanski sert vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

59' Dusan Tadic'in soldan ortasına kale önünde Miha Zajc vurmak istedi ama boş pozisyonda topu ıska geçti.

70' Fenerbahçe, Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topa kaleci Vedat, hareketlendi ve topu uzaklaştırmak isterken Dusan Tadic'in önüne bıraktı. Tadic orta sahaya yakın bir noktadan vuruşunu yaptı ve topu boş ağlara gönderdi.

72' Fenerbahçe'de sarı kart gören Sebastian Szymanski, cezalı duruma düştü.

80' Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.

85' Fenerbahçe, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sebastian Szymanski'nin kazanılan serbest vuruşta arka direğe gönderdiği topa iyi yükselen Serdar Dursun, dar açıdan topu ağlara gönderdi.

90' Fenerbahçe karşılşmayı 4-2 kazandı.