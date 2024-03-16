Fenerbahçe taraftarına Çağlar müjdesi! İşte sahalara döneceği tarih

16 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:30

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ÇAĞLAR'DAN GÜZEL HABER

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenman başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı. Çağlar'ın milli takım arasından sonra sahalara döneceği belirtildi.