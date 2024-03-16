16 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:30
Fenerbahçe taraftarına Çağlar müjdesi! İşte sahalara döneceği tarih
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda sakatlanan Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'den iyi haber geldi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ÇAĞLAR'DAN GÜZEL HABER
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenman başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı lacivertli oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı. Çağlar'ın milli takım arasından sonra sahalara döneceği belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber