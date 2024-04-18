Fenerbahçe yarı final için ilk yarıda durumu eşitledi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşılaşıyor. Yarı final için sahaya çıkan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile Ülker Stadı'nda karşılaşıyor.
İlk maç 3-2 Olympiakos lehine sona ermişti. Fenerbahçe rövanş maçının ilk yarısını İrfan Can Kahveci’nin attığı golle 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve Kadıköy'de zorlu mücadele başladı.
3' Chiquinho ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Sert şutta top üstten dışarı çıktı.
11' İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Sol kanattan içeri giren Szymanski pasının ceza sahasının sağındaki İrfan Can'a verdi. İrfan Can'ın şık vuruşunda top ağlara gitti.
18' Fred'in savunma arkasına uzun pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yanındaki Dzeko'y pasını çıkardı. Top Dzeko'nun gerisinde kalınca rakip savunma araya girdi.
21' Hezze sağ kanattan içeri çevirdi. Fred'den seken topu İsmail kornere çıkmadan uzaklaştırdı.
29' Olympiakos'ta Ortega sol kanattan ortasını açmak istedi ancak Szymanski araya girerek topu kaptı.
34' Peş peşe şık çalımlarla sağ çaprazdan içeri sokulan İrfan Can, şutunda kaleciyi geçemedi.
44' Szymanski ceza sahasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulunuyor. Bir süre VAR'la görüşen hakem oyunu devam ettirdi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.