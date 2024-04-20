Fenerbahçe'de iki yıldız için 'gece hayatı' iddiası

20 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:38

Süper Kupa’da Galatasaray karşısında U19 takımı ile çıkıp Avrupa maçı için dinlenmeyi tercih eden Fenerbahçe Olympiakos’u geçemedi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yine de bazı as oyuncularını kenarda oturtmayı tercih etti.

Maçın 3-0'a gelmesinin ardından yapılan değişiklikler skoru 3-2'ye getirirken tur umudu Kadıköy'e bırakıldı. Kadıköy'de sahaya tam kadro çıkan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile golü erken bulsa da devamı gelmedi. Özellikle maç içinde Dzeko, Fred ve İrfan Can'ın oyundan alınması tribünlerden tepki gördü.

Penaltı atışları sonrası Avrupa'ya da veda gelirken, sarı lacivertlilerin elinde yalnızca Süper Lig hedefi kaldı.

2 YILDIZ İÇİN ŞOKE EDEN İDDİA!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli ile gelen Cengiz Ünder, sakatlık sorunları ile boğuştu. Fiziken iyi durumdayken gösterdiği performansla beğeni toplayan Cengiz, ardından yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü sahalara dönemedi.

Olympiakos karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz, gösterdiği performansla eleştiri aldı. Devre arasında Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü de beklenen performansın uzağında bir görüntü çizdi.

Olympiakos ile oynanan ilk maçta yaptığı hatalarla gollere sebep olan Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GECE HAYATI İDDİASI

Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da gece hayatında fazlaca eğlendikleri iddia edildi.