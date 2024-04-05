Fenerbahçe'de Süper Kupa krizi! Futbolcular yönetime karşı harekete geçti

Trendyol Süper Lig'in 2022-23 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin, maçın ertelenmesi ve yabancı hakem isteği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Fenerbahçe İkinci Başkanı Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba Adana Demirspor maçının oynandığı gün TFF'nin taleplerini reddetmesi durumunda Galatasaray karşısında U19 takımlarının yer alacağını söylemişti.

FUTBOLCULAR SÜPER KUPA İÇİN YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe takım kaptanları ve oyuncuların tamamı Süper Kupa Finali'ne çıkmak istiyor ancak yönetimin bu konuda kararı net ve oyunculara da iletildi. Bu yüzden Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan Pazar gününe antrenman konuldu.