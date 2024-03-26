Fenerbahçe'de Avrupa gelişmesi! Kritik maç ertelenecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmemesi tartışmaları devam ederken, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan'da Fatih Karagümrük ile yapacağı Süper Lig karşılaşmasının da ertelenebileceği gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.
Kanarya, Olimpiakos ile ikinci maçını 18 Nisan'da Kadıköy'de karşılaşacak.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ TFF İLE TEMASA GEÇTİ
Haberde, öte yandan Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili olarak TFF ile temasa geçtiği de kaydedildi.