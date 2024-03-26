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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:40

Fenerbahçe'de Avrupa gelişmesi! Kritik maç ertelenecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan'da Fatih Karagümrük ile yapacağı Süper Lig karşılaşmasının ertelenmesi gündeme geldi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;de Avrupa gelişmesi! Kritik maç ertelenecek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmemesi tartışmaları devam ederken, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan'da Fatih Karagümrük ile yapacağı Süper Lig karşılaşmasının da ertelenebileceği gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.

Kanarya, Olimpiakos ile ikinci maçını 18 Nisan'da Kadıköy'de karşılaşacak.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TFF İLE TEMASA GEÇTİ

Haberde, öte yandan Fenerbahçe yönetiminin konuyla ilgili olarak TFF ile temasa geçtiği de kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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