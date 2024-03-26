Fenerbahçe'de Avrupa gelişmesi! Kritik maç ertelenecek

26 Mart 2024 20:37 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:40

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmemesi tartışmaları devam ederken, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan'da Fatih Karagümrük ile yapacağı Süper Lig karşılaşmasının da ertelenebileceği gündeme geldi.