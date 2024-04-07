07 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:02
Fenerbahçeli futbolcular Süper Kupa için Şanlıurfa'da!
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı. Kafile, GAP Havalimanı'na özel uçakla gelirken, kendilerini apronda bekleyen araçla direkt maçın yapılacağı 11 Nisan Stadı'na hareket etti.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: İhlas Haber Aajansı, TGRT Haber
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda müsabakada U19 takımıyla yer alacak. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na geldi.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ TAM KADRO ŞANLIURFA'DA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri tam kadro kafilede yer aldı. Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüse binerek kent merkezine doğru hareket etti.
Kaynak: İhlas Haber Aajansı, TGRT Haber