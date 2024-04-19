19 Nisan 2024 01:51 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 01:52
Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken penaltı vuruşları sonrası rakibine yenilerek Avrupa'ya veda etti. Yenilgi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a keserken dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nden elenilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.
İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ
Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos'a elenmesinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal'ın özellikle maç içerisinde yaptığı değişikler tepkilere neden oldu.
FRED VE İRFAN CAN...
Özellikle maçın iyilerinden Fred ve İrfan Can'ı kenara alması taraftarı hayli kızdırırken sosyal medyada İsmail Kartal paylaşımları kısa sürede gündem oldu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
Kaynak: TGRT Haber