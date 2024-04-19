Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın
19 Nisan 2024 01:51 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 01:52

Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken penaltı vuruşları sonrası rakibine yenilerek Avrupa'ya veda etti. Yenilgi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a keserken dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal&#039;a kesti: Hayallerimizi yıktın

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucu mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de Konferans Ligi'nden elenilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

Sarı-Lacivertliler'in Olympiakos'a elenmesinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefi olurken, Kartal'ın özellikle maç içerisinde yaptığı değişikler tepkilere neden oldu.

FRED VE İRFAN CAN...

Özellikle maçın iyilerinden Fred ve İrfan Can'ı kenara alması taraftarı hayli kızdırırken sosyal medyada İsmail Kartal paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın - 1. Resim

Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın - 2. Resim

Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın - 3. Resim

Fenerbahçeli taraftarlar elenmenin faturasını İsmail Kartal'a kesti: Hayallerimizi yıktın - 4. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...