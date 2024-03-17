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17 Mart 2024 21:27 - Güncelleme : 17 Mart 2024 21:40

Fenerbahçe'nin golü sonrası ortalık karıştı! İsmail Kartal'ın başına isabet etti

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında tribünden gelen yabancı cisim nedeniyle yaralandı. Teknik direktörün başına buz konarak tedavi yapıldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;nin golü sonrası ortalık karıştı! İsmail Kartal&#039;ın başına isabet etti

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-lacivertlileri öne geçiren golün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a tribünlerden atılan yabancı bir madde isabet etti. Tecrübeli teknik adamın başına buz tedavisi yapıldı.

Fenerbahçe'nin golü sonrası ortalık karıştı! İsmail Kartal'ın başına isabet etti - 1. Resim

Fenerbahçe'de Fred'in 13 ve 45+3. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Kaynak: TGRT Haber
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