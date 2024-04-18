Fenerbahçe'nin Monaco maçlarının takvimi belli oldu! İşte ilk maçın tarihi

18 Nisan 2024 18:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 18:29

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, üç maç kazanan takımın Dörtlü Final vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Monaco'da olacak.

FENERBAHÇE BEKO-MONACO MAÇ TAKVİMİ

Seride ilk maç 24 Nisan Çarşamba, ikinci karşılaşma 26 Nisan Cuma, üçüncü müsabaka 1 Mayıs Çarşamba ve gerekirse dördüncü mücadele 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. Monaco'daki maçlar TSİ 20.00'de, İstanbul'daki karşılaşmalar ise 20.45'te başlayacak.