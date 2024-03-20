Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebi ortaya çıktı

Ajansspor'da yer alan habere göre 1 Nisan'da UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Atina deplasmanında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçı gerekçe göstererek Süper Kupa'nın mayıs ayında oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na talebini iletti.