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20 Mart 2024 22:25 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:48

Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebi ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray arsında oynanacak Süper Kupa için Fenerbahçe'den beklenen erteleme talebi geldi. İşte Sarı-Lacivertliler'in istediği tarih...

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;nin Süper Kupa talebi ortaya çıktı

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa için Fenerbahçe'den beklenen erteleme talebi geldi. Sarı-Lacivertliler, yoğun maç programı nedeniyle Süper Kupa'nın ertelenmesini talep ediyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre 1 Nisan'da UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Atina deplasmanında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçı gerekçe göstererek Süper Kupa'nın mayıs ayında oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na talebini iletti.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebi ortaya çıktı - 1. Resim

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ OLYMPİAKOS'UN LİG MAÇI ERTELENDİ

Öte yandan Yunanistan Futbol Federasyonu, Olympiakos'un 14 Nisan'da Şampiyonluk Turu'nda oynayacağı Paok maçını kura günü ertelemişti.

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Kaynak: TGRT Haber
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