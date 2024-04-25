Fernando Muslera kariyerini sonlandırdığını açıkladı

25 Nisan 2024 18:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:05

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada deneyimli eldivenin milli takım kariyerini sonlandırdığı açıklandı.

MUSLERA ARTIK MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEYECEK

Uruguay Milli Takım hesabından yapılan paylaşımda, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor." ifadelerine yer verildi.