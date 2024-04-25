25 Nisan 2024 18:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:05
Fernando Muslera kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada deneyimli eldivenin milli takım kariyerini sonlandırdığı açıklandı.
MUSLERA ARTIK MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEYECEK
Uruguay Milli Takım hesabından yapılan paylaşımda, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TGRT Haber