Fernando Santos gitti! Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

19 Nisan 2024 21:57 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 22:00

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Mücadelenin tamamında üstün oynayan siyah-beyazlılar maçı 2-0 kazandı.

Beşiktaş’ta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Muçi ve 67. dakikada Muleka attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 51 yaparak maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada kaldı.

SVENSSON FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta 31. dakikada Jonas Svensson sarı kart gördü. Norveçli oyuncu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EMRECAN TERZİ SAKATLANDI

Ankaragücü maçına saatler kala Umut Meraş'ın yerine kadroya dahil edilen Emrecan Terzi 44. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Onun yerine oyuna Tayyip Sanuç dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Beşiktaş ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ali Kaan'ın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

10' Muci'nin pasıyla Ankaragücü ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinin üstüne giderek şutunu çekti ancak yerden giden top uzak direk dibinden dışarı çıktı.

13' Rashica sol kanattan Ankaragücü ceza sahasına girerken ortasını yaptı. Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

15' Bassogog, Beşikta ceza sahası dışı sol çaprazından ortasını yaptı ancak Ali Sowe'un müsait durumda kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GOL | 18' Gedson Fernandes'in sol kanattan getirdiği topla Ankaragücü ceza yayında buluşan Ernest Muci'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti Beşiktaş 1-0 öne geçti.

21' Ernest Muci'nin Ankaragücü ceza yayının bir metre kadar gerisinden yerden şutunda, kaleci Bahadır direk dibinde topu kornere çeldi.

22' Gedson Fernandes, Ankaragücü ceza sahası dışından, rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla çok sert bir şut çekti ancak kaleci Bahadır topu yine kornere çeldi.

31' Beşiktaş'ta Mujakic'e faul yapan Svensson sarı kart gördü. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Svensson, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

35' Ankaragücü atağında Bassogog, Worrall'dan sıyrıldı ve Beşiktaş ceza sahasına girdi. Bassogog'un sol çaprazdan şutunda yerden giden top uzak direk dibinden dışarı gitti.

39' Sağdan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın ortasında kaleye yönelen top direkten döndü. Dönen topa yapılan kafa vuruşunda Svensson topu çizgi üzerinden çıkardı.

40' Rashica ile gelişen Beşiktaş kontra atağında, Kosovalı futbolcunun Ankaragücü ceza sahasına girerken şutunda top yan ağlarda kaldı.

44' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Emrecan Terzi'nin yerine Tayyip Talha oyuna girdi.

45+2'de Ankaragücü ceza yayında topla buluşan Muci'nin şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARI

46' Maçta ikinci yarıya Beşiktaş başladı.

50' Beşiktaş ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Efkan'ın şutunda top üstten auta gitti.

52' Ali Sowe ile yaptığı ver-kaç sonrasın Beşiktaş kale sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Kitsiou'nun vuruşuna topu üstten dışarı çıktı.

57' Ghezzal'ın Ankaragücü kalesini hafif sağ çaprazdan gören bir noktadan, 22-23 metre mesafeden kullandığı frikikte top üst direkten dışarı çıktı.

58' Ankaragücü'nde Pedrinho oyuna girerken, Ali Kaan oyundan çıkıyor.

GOL | 67' Beşiktaş'ın Rashica ile soldan kullandığı kornerde, Muleka topa ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Beşiktaş 2-0 önde.

71' Morutan Beşiktaş ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

72' Moruntan'ın Beşiktaş ceza yayı üzerinden yerden şutundan kaleci Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

75' Beşiktaş'ta Rashica ve Ghezzal oyundan çıkıyor, Aboubakar ve Chamberlain oyuna giriyor. Ankaragücü'nde ise Morutan ve Efkan'ın yerine Chatzigiovannis ve Saponara oyunda.

78' Beşiktaş atağında Muci'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Bahadır topu kontrol etti.

82' Aboubakar'ın pasıyla Ankaragücü ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84' Ankaragücü'nde Muci'ye faul yapan Mujakic sarı kart gördü.

90' Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.