FIFA açıkladı! 7 Süper Lig takımına transfer yasağı

12 Ocak 2024 18:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:09

FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini açıkladı. Açıklanan listede yer alan Süper Lig kulüplerinin sayısının fazlalığı ise dikkat çekti.

FIFA, Trendyol Süper Lig’den 7 kulübe transfer yasağı getirdi. Ancak FIFA'nın sitesinde Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği bilgisi yer alırken, ulaşılan bilgilere göre mavi şimşeklerin yasağı kaldırıldı.

İşte Süper Lig’de transfer yasağı alan kulüpler

Adana Demirspor - 3 dönem

Antalyaspor - 3 dönem

Alanyaspor - 3 dönem

Hatayspor - 3 dönem

MKE Ankaragücü - 3 dönem

Kayserispor -3 dönem

Samsunspor - 2 dönem

TRENDYOL 1. LİGDE 5 KULÜBE TRANSFER YASAĞI GELDİ

Öte yandan FIFA, Trendyol 1. Lig'den de 5 kulübe transfer yasağı getirdi.

Altay - süresiz (kaldırılana kadar)

Erzurumspor FK - süresiz (kaldırılana kadar)

Giresunspor - süresiz (kaldırılana kadar)

Tuzlaspor - 3 dönem

Yeni Malatyaspor - 3 dönem

YASAK LİSTESİNDE TÜRK KULÜPLERİ AÇIK ARA BİRİNCİ

Öte yandan FIFA'nın yayınladığı listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi.

FIFA, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek istediğini açıkladı.

FIFA’dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti.

FIFA'dan transfer yasağı alan ülke federasyonlarının sıralaması ise şu şekilde;