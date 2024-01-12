FIFA açıkladı! 7 Süper Lig takımına transfer yasağı
FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini açıkladı. Açıklanan listede yer alan Süper Lig kulüplerinin sayısının fazlalığı ise dikkat çekti.
FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini açıkladı. Açıklanan listede yer alan Süper Lig kulüplerinin sayısının fazlalığı ise dikkat çekti.
FIFA, Trendyol Süper Lig’den 7 kulübe transfer yasağı getirdi. Ancak FIFA'nın sitesinde Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı verildiği bilgisi yer alırken, ulaşılan bilgilere göre mavi şimşeklerin yasağı kaldırıldı.
İşte Süper Lig’de transfer yasağı alan kulüpler
- Adana Demirspor - 3 dönem
- Antalyaspor - 3 dönem
- Alanyaspor - 3 dönem
- Hatayspor - 3 dönem
- MKE Ankaragücü - 3 dönem
- Kayserispor -3 dönem
- Samsunspor - 2 dönem
TRENDYOL 1. LİGDE 5 KULÜBE TRANSFER YASAĞI GELDİ
Öte yandan FIFA, Trendyol 1. Lig'den de 5 kulübe transfer yasağı getirdi.
- Altay - süresiz (kaldırılana kadar)
- Erzurumspor FK - süresiz (kaldırılana kadar)
- Giresunspor - süresiz (kaldırılana kadar)
- Tuzlaspor - 3 dönem
- Yeni Malatyaspor - 3 dönem
YASAK LİSTESİNDE TÜRK KULÜPLERİ AÇIK ARA BİRİNCİ
Öte yandan FIFA'nın yayınladığı listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi.
FIFA, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek istediğini açıkladı.
FIFA’dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti.
FIFA'dan transfer yasağı alan ülke federasyonlarının sıralaması ise şu şekilde;
- Türkiye 25
- Çin 24
- Yunanistan 19
- İran 13
- Fas 12