FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Takım'a büyük şok
FIFA dünya sıralaması açıklandı. Mart ayında oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybeden A Milli Futbol Takımımız 5 basamak birden geriledi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye sıralamada büyük düşüş yaşadı.
MİLLİLER 40. SIRADA
FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak gerileyerek 40'ıncı sırada yer aldı.
RAKİPLERİMİZ YÜKSELİŞTE
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7'ncilikten 6'ncı sıraya çıkarken, Çekya, 40'ıncı sıradan 36'ncı sıraya, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75'inci basamağa yükseldi.
ZİRVE DEĞİŞMEDİ
Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması ise 20 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.
FIFA sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle sıralandı:
- Arjantin - 1858
- Fransa - 1840
- Belçika - 1795
- İngiltere - 1794
- Brezilya - 1788
- Portekiz - 1748
- Hollanda - 1742
- İspanya - 1727
- İtalya - 1724
- Hırvatistan - 1721