FIFA sıralaması açıklandı! A Milli Takım'a büyük şok

04 Nisan 2024 12:29 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:39

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye sıralamada büyük düşüş yaşadı.

MİLLİLER 40. SIRADA

FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak gerileyerek 40'ıncı sırada yer aldı.

RAKİPLERİMİZ YÜKSELİŞTE

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7'ncilikten 6'ncı sıraya çıkarken, Çekya, 40'ıncı sıradan 36'ncı sıraya, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75'inci basamağa yükseldi.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması ise 20 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

FIFA sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle sıralandı: