FIFPRO'dan Trabzon'daki olaylı maçla ilgili açıklama!

19 Mart 2024 00:09 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:11

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunmuştu.

Yaşananlarının ardından Profesyonel Futbolcular Birliği'nden açıklama geldi. "Saldırganlar, profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizmek üzere eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır" denilen açıklamada, "Profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun tekrarlıyoruz" denildi.

"ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

FIFPRO'nun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu otoriteleri ve futbol liderlerinin, futbolcuların sahada güvenliğini ve refahını koruma sorumluluğu vardır.

Bizler, dün Trabzonspor taraftarları tarafından uygulanan şiddete karşı mümkün olan en güçlü tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Oyunculara cisimler fırlatan ve rakip takım oyuncularıyla çatışmak üzere sahaya giren saldırganlar, profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını çizmek üzere, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır.

"MAÇIN TATİL EDİLMESİ DEĞERLENDİRİLMELİYDİ"

Maç sırasında sürekli saha içine madde atılması ve işaret fişeklerinin yakılması da, maçın bitiş düdüğünden sonra saldırganlıklar tırmanmadan önce tatil edilip edilmemesi gerektiğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Profesyonel futbolun hiçbir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunun altını tekrar çiziyoruz."