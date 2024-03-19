Fred'in eşinden Trabzonsporluları çıldırtan 'hamsili' paylaşım

19 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:33

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği olaylı maça Fred 2 golüyle damga vurdu. Maç sonrası Fred'in eşi Monique Salum'un yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Olaylı geçen müsabakadan sonra Fenerbahçeli Fred'in eşi Monique Salum'un 'hamsili' paylaşımı dikkat çekti. Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.