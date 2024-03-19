19 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:33
Fred'in eşinden Trabzonsporluları çıldırtan 'hamsili' paylaşım
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Fred'in eşi Monique Salum'un sosyal medya paylaşımı olay oldu. Ünlü futbolcunun eşinin 'hamsili' paylaşımı dikkat çekti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği olaylı maça Fred 2 golüyle damga vurdu. Maç sonrası Fred'in eşi Monique Salum'un yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Olaylı geçen müsabakadan sonra Fenerbahçeli Fred'in eşi Monique Salum'un 'hamsili' paylaşımı dikkat çekti. Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşım yaptı.
PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI
Monique Salum'un bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
Kaynak: TGRT Haber