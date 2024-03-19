19 Mart 2024 05:54 - Güncelleme : 19 Mart 2024 05:55
Futbol tarihinde bir ilk! Hakemin kararı tüm stadyuma dinletildi
Portekiz Primeira Liga'da Sporting, Boavista'ya karşı 6-1'lik net skorla galibiyeti cebine koydu. Maçta skor 3-1 iken, maç hakemi VAR incelemesi için çağrıldı ve pozisyonu değerlendirdikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, bu kararı stadyumdaki herkese kendi kullandığı telsiz aracılığıyla duyurarak dünya futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Futbol ile teknolojinin bir araya gelmesinden itibaren her geçen gün bir yenilik daha hayatımıza katılıyor. Son yıllarda VAR teknolojisi ile video görüntüsü kullanarak kararların alındığı maçlara bu kez farklı bir inovasyon girdi.
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista’yı 6-1 ile geçtiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tüm tribünlere dinleterek verdi.
Mücadelede 3-1'li Sporting üstünlüğü varken hakem Nobre, VAR televizyonuna çağrıldı.
TELSİZLE TRİBÜNLERE DİNLETTİ
Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.
Ligde bir maçı eksik olan Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Kaynak: TGRT Haber