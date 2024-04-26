Galatasaray Adana’da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

26 Nisan 2024 22:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 22:08

Şampiyonluk için sınırda olan Galatasaraylıları kızdıran yorum! 'Fenerbahçe Şampiyon'

Şampiyonluk için sınırda olan Galatasaraylıları kızdıran yorum! 'Fenerbahçe Şampiyon'

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 53. dakikada Hakim Ziyech, 63. dakikada Kerem Demirbay ve 90. dakikada Maura İcardi attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanı 93 yaparak liderliğini sürdürdü. Adana Demirspor ise 41 puanla 11. sırada yer aldı.

GALATASARAY’IN 28 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 12. dakikasında Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten geri döndü. Bu sezon Galatasaray'ın ligde 28. şutunu direkten döndü.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray bu sezon üst üste 15. galibiyetini elde etti. Sarı kırmızılılar bir sezonda üst üste en çok galibiyet elde eden kulüp oldu.

MUSLERA'DAN REKOR

Galatasaraylı Fernando Muslera bu sezon 17. kez kalesinde gol görmedi ve 16 maçlık gol yememe rekorunu geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

2' Sağ kanatta topla buluşan Mendoza, topu soluna çekere kaleye vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

11' Sakatlanan Semih Güler'in yerine Jovan Manev oyuna girdi.

12' Kerem Demirbay'ın şutu direkten geri döndü.

17' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu. Kaleci topu çelmeyi başardı.

20' Adana Demirspor'da Stiven Mendoza, sağ taç çizgisinde hızla rakip ceza sahasına girmek istedi. Ziyech kademeye girdi ve tehlikeyi uzakalştırdı.

23' Barış Alper'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Shahrudin Mahammadaliyev ayağının ucuyla çıkardı.

32' Torreira'nın pasında Barış Alper çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı. Top kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'de kaldı.

37' Hakim Ziyech'in ortasında Icardi'den önce kaleci Shahrudin Mahammadaliyev topu kurtardı ve oyunu hemen başlattı. Yusuf Barasi'nin savunma arkasına gönderdiği topu ise Muslera, gelişi güzel uzaklaştırdı. Bu topta ise Barış Alper savunma arkasına sarkıp topu ceza sahasına çevirdi ama top kalecide kaldı.

40' Adana Demirspor'da idari menajer Gökhan Göktürk, itirazları sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

46' İkinci yarı başladı.

50' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Mendoza soldan ceza sahasına hızla girdi. Karşı karşıya yaptığı vuruş Muslera'dan döndü. Dönen topu Balotelli tamamlamak istedi ama bu şut yandan auta gitti.

53' Hakim Ziyech ceza sahasından attığı golle skoru 1-0 getirdi.

63' Galatasaray, Kerem Demirbay ile 2-0 öne geçti.

73' Kerem Aktürkoğlu soldan son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi. Mertens topu boş ağlara gönderse de hakem Kerem'in topu dışardan çevirdiğini işaret etti ve golü geçersiz saydı.

75' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan çok iyi vurdu. Top uzak direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

82' Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Kaan Ayhan yerine Tete, Berkan Kutlu ve Serge Aurier oyuna dahil oldu.

90' Maura Icardi attığı golle skoru 3'e çıkardı.

Maçı Galatasaray 3-0 kazandı.