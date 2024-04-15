Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında! İşte ilk 11'ler

15 Nisan 2024 19:32 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 20:40

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Melo oldu

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan.

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı maç başladı.

7' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında top Alanyaspor savunmasına çarptı ve kaleci Ertuğrul Taşkıran'a gitti.

12' Alanyaspor gole yaklaştı ancak Galatasaray'da Nelsson son anda müdahale etti.

15' Galatasaray'da Torreira'nın şutu Alanyaspor savunmasından döndü.

25' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golle 1-0 öne geçti ancak gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

28' Alanyaspor'da Ahmed Hassan'ın ceza sahası içerisinden yaptığı şut direğe çarpıp auta gitti.

35' Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Akdeniz ekibinde Ahmed Hassan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

36' Galatasaray'da Mauro Icardi ceza sahası içerisinde yer kaldı hakem Cihan Aydın devam dedi.

GÜNAY VE OLIVEIRA YOK

Kritik sınav öncesi Oliveira kadroya alınmadı. Kaleci Günay da cezalı. Teknik Direktör Buruk, sezon başından beri ilk kez 11 tercihini yapmakta zorlanıyor.

Aurier ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Buruk, Fildişi Sahilli sağ beki sahaya sürerse Barış Alper önde oynayacak, Ziyech kulübede başlayacak. Buruk ve ekibi 29 maçta 9 gol - 5 asist üreten Oğuz Aydın konusunda sol bek Köhn’ü uyardı.

YABANCI VAR GÖREV YAPACAK

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem olacak.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.