Galatasaray Avrupa’da şampiyon oldu!

27 Nisan 2024 23:22 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:28

Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 14-6 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci maçı da 19-13 kazandı ve LEN Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. LEN Challenger Cup C Grubu’nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Sporting Clube de Portugal'ı 27-6, Polytechnic Water Polo Club’ı 17-8, Klub vodneho pola Novaky'i ise 14-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Malta ekibi Valetta ile oynayan Galatasaray ilk maçı 10-6 ve ikinci karşılaşmayı da 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 9-8 ve 12-9 yenerek finale çıktı.

BAKAN BAK'TAN GALATASARAY ERKEK SUTOPU TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası’nı kazanan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, LEN Challenger Kupası’nı kazanan Galatasaray Erkek Sutopu Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"LEN Challenger Kupası finali rövanş maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımını mağlup ederek LEN Challenger Kupası’nı kazanan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan sporcu, teknik heyet ve yöneticileri tebrik ediyorum. Namağlup şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü Erkek Sutopu Takımının başarılarının devamını diliyorum."