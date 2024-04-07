Galatasaray Başkanı Özbek 'saçma sapan' diyerek tepki gösterdi: Tarihe kötü geçecek maç oldu

07 Nisan 2024 22:56 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:02

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takım Süper Kupa’yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra 21 Şubat 2024'teki paylaşımında, kupanın Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE ÇIKTI

Fenerbahçe geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda, TFF Süper Kupa ile ilgili aldığı kararla U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Dün düzenlenen basın toplantısına da katılmayan sarı-lacivertliler Şanlıurfa’ya da bugün akşam saatlerinde gelirken, kafilede A takım futbolcuları ve Teknik Direktör İsmail Kartal yer almadı. Fenerbahçe, Süper Kupa’ya aldığı karar doğrultusunda U19 takımıyla sahaya çıktı. Takımın başında Zeki Murat Göle yer aldı.

GALATASARAY TAM KADRODA GELDİ

Galatasaray ise Süper Kupa karşılaşması için Şanlıurfa’ya dün tam kadro geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius bekledi.

Galatasaraylı futbolcular, Süper Kupa maçı öncesi ısınmaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıktı.

KADRODA 15 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe de karşılaşmaya U19 takımı oyuncuları ile çıktı. Sarı-lacivertliler; Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu ve Çağrı Fedai 11’i ile sahaya çıktı.

Yedekler kulübesinde Muhammed Doğukan Demir, Mehmet Can Gülerer, Samet Seymen Sargın ve Yiğit Epözdemir yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLER SAHADAN ÇEKİLDİ

Karşılaşmaya Galatasaraylı futbolcular başladı. Sarı-kırmızılılar ilk bulduğu pozisyonda rakip fileleri havalandırdı. Maçın 1. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Mauro Icardi çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Golden sonra sarı-lacivertli futbolcular sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan bir süre sahada Fenerbahçeli futbolcuları bekledi. Bayarslan da daha sonra maçı tatil etti ve soyunma odasına gitti. Galatasaraylı futbolcular, sarı-lacivertli futbolcuları sahadan ayrılırken alkışladı.

Türkiye Futbol Federasyonu bu müsabaka ile ilgili kararını daha sonra açıklayacak.

SARI-KIRMIZILILAR ANTRENMAN YAPTI

Galatasaraylı futbolcular hakemin kararın ardından bir araya gelerek kutlama yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra tribünlere giderek kupayı kutladı. Galatasaray kararın ardından sahada kaldı ve bir antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular iki takıma ayrılıp, çift kale maç yaptı. Taraftarlar da stadyumundan ayrılmayıp antrenmanı takip etti.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

"SAÇMA SAPAN"

Dursun Özbek açıklamasında; "Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa'daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçma sapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100. yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında; "Ben protokole geldim. Fenerbahçe'den bir yönetici oraya gelmedi. Normalde oraya gelmeleri gerekiyordu. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk. İki üç gündür buradayım. Böyle sevgi görmedim. Urfalılar bizi bağrına bastı." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONA SAYGI DUYMAK LAZIM"

Dursun Özbek federasyonun seçim kararı hakkında; "Federasyonun seçime gitmesi öngörülüyordu. Federasyon da gerekeni yaptı. Hayırlı olsun. Birdenbire bugünden yarına olmaz. 100'den fazla kişiyi seçeceğiz. Bence aradaki zaman makuldür. Herkes şunu anlamalı. Erken seçim kararını federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. 20 gün mü çok önemli bir federasyon için. Federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Daha önlerinde uzun bir süre varken, bu kararı aldılar. Federasyonun kararının sorgulanmasının altında başka maksat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dursun Özbek; "Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ben Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklıselim davranmaya çağırıyorum." dedi.