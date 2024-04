Galatasaray düğmeye bastı! Erden Timur'u tehdit eden Ali Koç'a suç duyurusu

04 Nisan 2024 15:01 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 15:31

Haziran ayındaki kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Erden Timur'a yönelik sözleri Galatasaray'ı harekete geçirdi.

ALİ KOÇ'A SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kendisini tehdit edip hedef gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunacak. Timur ayrıca Koç'un kendisine yönelik hakaret içerikli sözlerinden de şikayetçi olacak.

"SENİ NOT ETTİK, HER GECE BİZİ DÜŞÜN"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a sert sözlerle yüklenmişti. Koç'un sarı kırmızılı camianın tepkisini çeken sözleri şöyleydi:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Bir tanesi var, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor ve Trabzon'da yaşanan olaylar için 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika boyunca bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun. Bakalım nereye kadar... Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda 3-5 gün popüler olabilirsin bu söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

GALATASARAY'DAN KOÇ'A SERT TEPKİ

Ali Koç'un Erden Timur'a yönelik sözlerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten cevap geldi. Şampiyonluğun tehditle kazanılmadığını hatırlatan Dursun Özbek, Koç'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bir şampiyonluk için yapılanlara herhangi bir yorum getirmek istemiyorum. Değer mi? Bir can gitse... Trabzon'da yaşadık işte. Onun üzüntüsü, tartışması bitmeden bir provokasyonla insanları tehdit eden ve buradan vazife çıkaracak insanlar olmasından dolayı çok üzgünüm. Son derece üzgünüm. Ben onun ağabeyi yaşındayım. Şunu bilsin ki, şampiyonluklar öyle tehditle falan kazanılmıyor. Şampiyonlar mertçe, delikanlı gibi sahada mücadeleyle kazanılıyor. Bunu bilmesinden fayda var.

"GEREKEN CEVABI ALDI, YERİNE OTURDU"

Bu bir değil iki değil. Benzer tehdidi TFF'deki bir toplantıda da yapmıştı. Orada da aynı şekilde Erden Bey'i tehdit etmeye kalktı, ben de oradaydım. Gereken cevabı aldı yerine oturdu.

60 milyon taraftara hitap ediyoruz beraberce. 60 milyon insanı provoke etmekle istenmeyen olaylara sebep mi olmak istiyorsun. Bu durumdan birisi vazife çıkarsa benim başkan vekilime bir şey yapsa... Çoluğu çocuğu ailesi var. Tek başına aslanlar gibi dolaşıyor. Başına bir şey gelse... Bırakın onu, büyük bir taraftar kitlesi. Daha taze Trabzon'da bir olay yaşandı. Daha onun ateşi sönmeden tekrar tehditlerle... İlla Galatasaraylı bir yöneticinin değil, bir taraftarın öldürülmesi memnun mu edecek seni?

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

Laf bitmiyor. Söylenecek o kadar çok şey var. Buradaki en önemli vurgulanması gereken şey, ülkenin huzuru. 60 milyondan bahsediyoruz, ülke zaten 85 milyon. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duydum ben. Bir ülkede birliği beraberliği tehdit eden konuşma olamaz. Hiç kimseden açık tehdit duymadım ben. Başka bir sektörü çağrıştırıyor yapılan konuşmalar. Acilen buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyorum. Cumhuriyet Savcılar, resmen hemen hareket etmeliler. Bu konuşma, bu tehdit cezasız kalmaması lazım. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak neyi konuşuyoruz yahu! Birbirimizi tehdit ediyoruz; bugün, yarın, gelecekte."