Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile zirveye oturdu

26 Şubat 2024 21:57 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 22:35

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor’u konuk etti.

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+1'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 33. dakikada van de Streek attı.

GALATASARAY, LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 72'ye çıkardı ve Fenerbahçe'nin önünde 2 puan farkla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

RAMS PARK'TA DEV SERİ

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

BU SEZONKİ 14. ZAFER

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlup olmadı. Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

ICARDİ FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, 26. haftadaki MKE Ankaragücü maçında taraftara yönelik hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası verdiği Icardi, Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi.

Tecrübeli santrfor mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünde izledi.

Müsabaka öncesi sık sık stat hoparlörlerinden Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

VİNİCİUS İLK KEZ 11'DE

Carlos Vinicius, Galatasaray'da ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Icardi'nin yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği ikişer maça sonradan giren Vinicius, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

BARIŞ ALPER SAĞ BEK OYNADI

Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı yine savunmada görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon santrfor, sağ ve sol kanat, forvet arkası ile beklerde kullandığı Barış Alper'i Antalyaspor'a karşı sağ bekte oynattı.

TARAFTARLARDAN TFF'YE SESSİZ PROTESTO

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonunu susarak protesto etti.

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından 3 dakika sessiz kaldı. Gerçekleştirilen sessiz protestonun ardından, tezahürata başladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde, "Galatasaray tek siz hepiniz", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" ve "Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" yazılı pankartlar açtı.