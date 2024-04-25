25 Nisan 2024 22:14 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 22:20
Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'a 2 kötü haber
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Adana Demirspor'a maça saatler kala 2 isimden kötü haber geldi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Adana Demirspor, 2 futbolcusundan yararlanamayacak.
EMRE AKBABA VE YUSUF SARI, GALATASARAY'A KARŞI YOK
TRT Spor'da yer alan habere göre, Adana Demirspor'da Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: TGRT Haber