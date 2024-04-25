Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'a 2 kötü haber
25 Nisan 2024 22:14 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 22:20

Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'a 2 kötü haber

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Adana Demirspor'a maça saatler kala 2 isimden kötü haber geldi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor&#039;a 2 kötü haber

Adana Demirspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede Adana Demirspor, 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Galatasaray maçı öncesi Adana Demirspor'a 2 kötü haber - 1. Resim

EMRE AKBABA VE YUSUF SARI, GALATASARAY'A KARŞI YOK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Adana Demirspor'da Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...