Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'den 'tiyatro' açıklaması

26 Şubat 2024 22:58 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 00:31

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hakem ve TFF paylaşımlarıyla beraber gerilim artmaya başladı. son olarak Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe 'tiyatro' diyerek hakem kararlarını eleştirdi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı sonrası paylaşımı şu şekilde:

"Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"

TFF'nin Icardi'nin 1 maçlık cezasını onayladıktan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı paylaşımları...

"ŞAMPİYONLUĞUMUZLA YENECEĞİZ"

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın TFF ve Fenerbahçe hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz"

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a verdiği cevap şu şekilde:

Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!

Sarı lacivertli takım ayrıca, Galatasaray resmi hesabını da etiketledi.