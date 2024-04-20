Galatasaray Okan Buruk için para çeşmesini açtı! Yeni maaşı dudak uçuklattı

20 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:56

Galatasaray bugünlerde iç transferlerle uğraşırken bir yandan da Okan Buruk devamlılığı sağlamaya çalışıyor. Ciddi bir yükselişle 2023-2024 sezonunu bitiren Galatasaray için önemli isim olan Okan Buruk'a dudak uçuklatan maaş zammı teklifi sunuldu.

GALATASARAY OKAN BURUK İÇİN PARA ÇEŞMESİNİ AÇTI!

Bu sezon sözleşmesi bitecek olan Buruk için yönetim kesenin ağzını açtı. Yeni kontrat çalışmaları yapan yönetim, Okan Buruk için 20 milyon TL'lik maaşını 50 milyon TL çıkardı.

5 futbolcusuyla da sözleşme tazeleyen Sarı-Kırmızılılar yeni şampiyonluk için hazırlanmaya başladı. Kadrosunu güçlendiren yönetim kesenin ağzını açtı.