Galatasaray Real Madrid'in yıldızının peşinde

28 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:38

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 93 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

YENİ SEZONA HUMMALI ÇALIŞMA

Cimbom kalan maçlarında hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. Galatasaraylı idareciler yaz transfer döneminde gerçekleştireceği takviyeler için çalışmasına hız verdi.

Bu doğrultuda sarı kırmızılı kurmaylar transferdeki tüm planlarını şampiyonluğa göre yapıyor. Cimbom'un tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi iddialı futbolcuları kadrosuna katacağı belirtildi.

Aslan'ın, bu sezon Real Madrid'de çok iyi performans sergileyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı kırmızılı yönetimin hedefindeki o isme teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

JOSELU BOMBASI!

Galatasaray'ın, Real Madrid'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvet Joselu için devreye girdiği iddia edildi. Sarı kırmızılıların, bonservisi Espanyol'da bulunan 34 yaşındaki golcü için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Yönetimin gelecek sezon Icardi'yi yedekleyecek iyi bir golcü arayışına geçtiği ve İspanyol futbolcuyu gündemine aldığı kaydedildi. Espanyol'un 34 yaşına gelen Joselu'yu göndermeye sıcak baktığı ve transfer için zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

Galatasaraylı kurmayların, 1 senelik sözleşmesi kalan Joselu için 2 milyon Euro civarında bir bonservis teklif edeceği ileri sürüldü.