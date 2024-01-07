Galatasaray zirve yarışında hata yapmadı! Maç sonucu: Galatasaray 3-0 Konyaspor

07 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:07

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u RAMS Park'ta 3-0 yendi.

Sarı kırmızılıların gollerini 63 ve 90+2'de Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla ligde 15. galibitetini aldı ve Fenerbahçe'nin ardında averajla ikinci sırada yer aldı.

GALATASARAY'DA KULÜBENİN YAŞ ORTALAMASI 20

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu.

Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi. Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.

ICARDİ, BU SEZON İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Icardi'nin bonservisi temmuz ayının sonunda alındı.

Kadroya dahil edildikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçında statü gereği forma giyemeyen Icardi, sonrasındaki 27 karşılaşmada da sahaya çıktı. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı.

Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9' Galatasaray arka arkaya şutlar çekti ancak Konyaspor defansı başarılı oldu.

20' Wilfried Zaha'nın dar açıdan vuruşunu genç kaleci Deniz Ertaş kornere gönderdi.

27' Kerem Demirbay'ın frikikten çektiği şutu kaleci Deniz Ertaş kornere çeldi.

33' Kaan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens'in şutu kaleciden kornere çeldi.

37' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakci sarı kart gördü.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Konyaspor'un as kalecisi Paul Bernardoni, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla 4 kurtarış yaptı. Galatasaray karşısında ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Deniz Ertaş ise 45 dakikada 5 kurtarış yaptı. (OPTA)

51' Konyaspor'da Oliveira sarı kart gördü.

63' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın vole golüyle 1-0 öne geçti.

71' Mertens'in yerine Tete oyuna dahil oldu.

79' Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü. 23 yaşındaki oyuncu Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

81' Kaan Ayhan sarı kart gördü.

87' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Kazımcan Karataş oyuna dahil oldu.

90' Wilfried Zaha farkı 2'e çıkardı.

90+3' Abdülkerim Bardakcı bu kez kafa vuruşu ile gol attı.