Galatasaray'a 40 milyon euroluk dünya yıldızı

03 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:02

Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürdü. Aslan'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti. Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, puanını 84'e yükselterek haftayı zirvede bitirmeyi garantiledi. Cimbom, sıradaki maçını pazar günü Fenerbahçe ile yapacak.

YENİ SEZONA HAZIRLIK

Sarı-Kırmızılı ekip bir yandan da yeni sezon planlamasına başladı. Transfer listesi hazırlayan Cimbom dünya yıldızlarını gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde dev kulüplerle mücadele eden Galatasaray, grubu aşamadı Avrupa Ligi’ne düştü. Sparta Prag ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.

DÜNYA YILDIZI

A Spor’un iddialarına göre Avrupa’ya seneye iddialı gitmek isteyen Okan Buruk, orta sahaya takviye istiyor. Buruk'un direktifleri doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, geniş bir oyuncu taraması yaptı.

Listeye göre sarı-kırmızılı ekibin Juventus forması giyen Adrien Rabiot'la ilgilendiği iddia edildi. Rabiot'un sözleşmesinin sezon sonu bitmesi Galatasaray yönetimi için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.