Galatasaray’da 7 eksik! Sacha Boey, Sivasspor maçımda yok!

10 Ocak 2024 18:01 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 18:16

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas'a giden sarı kırmızılılarda kart cezası sona eren Sacha Boey, İstanbul'da kaldı.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da 7 isim Sivasspor maçında oynayamayacak. Sakatlığı devam eden Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemeyecek. Son olarak Konyaspor maçında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz da İstanbul'da kaldı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kart nedeniyle Konyaspor maçını kaçıran Sacha Boey, Sivasspor maçında da olmayacak.

Fransız oyuncu antrenmanda yaşadığı ağrı nedeniyle riske edilmedi. 23 yaşındaki oyuncu İstanbul'da kaldı.

Sacha Boey bu sezon ilk kez üst üste 2. maçta forma giyemeyecek. Bu sezon 29 maçta forma giyen Fransız 2 gol attı.

Galatasaray'da çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.