Galatasaray'dan 22 milyonluk yıldıza teklif! İşte İngiliz kulübünün kararı

14 Ocak 2024 18:30 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 18:39

Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışı veren Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürdü. Orta sahaya takviyede bulunmak isteyen Sarı-Kırmızılılar harekete geçti.

Sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'nin performansı yetersiz bulunurken Sarı-Kırmızılı yöneticiler orta saha bölgesi için Premier Lig'den Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'yı listeye ekledi

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ TRANSFER TEKLİFİ YAPTI

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Orel Mangala için Nottingham Forest'ın kapısını çaldı. Dursun Özbek yönetimi İngiliz kulübe transfer teklifinde bulundu.

İNGİLİZLER İLK TEKLİFİ REDDETTİ

Haberde, Nottingham Forest'ın Orel Mangala için Galatasaray'dan gelen ilk teklifi reddettiği belirtildi.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ İTALYA'DAN

Galatasaray'ın radarında yer alan Orel Mangala ile İtalyan kulüpler de ilgileniyor. Serie A devleri Juventus ve Napoli, oyuncuyu listesinde bulunduran önemli takımlar arasında yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

Temmuz 2022'de Stuttgart'tan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nottingham Forest'a transfer olan Orel Mangala'nın Transfermarkt verilerne göre güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.