Galatasaray'dan yüzde 150'lik zam! Okan Buruk'a rekor maaş

25 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:56

Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider olan Galatasaray, iç transferde önemli adımlar atarak yeni sezon hazırlıklarını yapıyor.

Torreira, Muslera, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı ile yeni sözleşme imzalayan sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk ile yeni sözleşmeye hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME

Türk futbolunda önemli teknik direktörler arasında yer alan Okan Buruk için rekor maaş zammı teklifi ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin 2+1 yıllık sözleşme hazırladığı öne sürülmüştü.

50 MİLYON TL'LİK TEKLİF

Yeni kontrat çalışmaları yapan yönetim, Okan Buruk için 20 milyon TL'lik maaşını 50 milyon TL’ye çıkardı.

Bu sene ligde 90 puana ulaşan Galatasaray 1 puan daha alırsa kulüp rekorunu kıracak. Okan Buruk'un öğrencileri ayrıca Adana Demirspor'u yenerse, Fenerbahçe'nin 1988-89'daki 93 puanlık rekorunu da geçecek.

Galatasaray teknik direktörü olarak ligde maç başına 2,56'lık puan yakalayan Okan Buruk’un yeni teklife sıcak bakacağı öne sürülüyor.