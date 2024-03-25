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25 Mart 2024 14:20 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:28

Galatasaray'ın acı günü: Duayen isim hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş hayatını kaybetti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray&#039;ın acı günü: Duayen isim hayatını kaybetti

Türk satrancının duayenlerinden ve Galatasaray Kulübü Üyesi Tunç Alankuş vefat etti. Acı haber Galatasaray kulübü sosyal medya hesabından duyuruldu. 

ACI HABERİ KULÜP DUYURDU 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk satrancının duayenlerinden kulüp üyemiz Tunç Alankuş’un vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 26 Mart Salı günü Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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