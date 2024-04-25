25 Nisan 2024 18:28 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:38
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda sürpriz eksik
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Yıldız oyuncu kadroda yer almadı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
ZAHA, ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK
Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda Wilfried Zaha yer almadı. Zaha'nın ağrıları sebebiyle kadroda olmadığı belrtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.
Kaynak: TGRT Haber