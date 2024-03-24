Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor: Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirvede

24 Mart 2024 16:55 - Güncelleme : 24 Mart 2024 17:02

Süper Lig'de 81 puan ile liderliğini sürdüren Galatasaray, tarihindeki başarılara her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bu alanda da zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN 9 PUAN ÖNÜNDE...

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı 15 maçı da kazandı. İç saha galibiyetinde Galatasaray, topladığı 45 puanla bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY'DAN SONRA REAL MADRİD GELİYOR

Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığında da Galatasaray, evinde en çok puan toplayan takımlar sıralamasında ilk sırada... İç sahada henüz yenilgi yaşamayan diğer takımlardan Real Madrid 38, Liverpool 36, Bayer Leverkusen 35, Marsilya ise 29 puanı hanesine yazdı.